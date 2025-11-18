1.5 metre karda 2 gün süren ‘büyükbaş operasyonu’

Hakkari’de önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası Durankaya sakinlerine ait büyükbaş hayvanlar, beldeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Bınmizit yaylasında mahsur kaldı. Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine ekipler hızlıca harekete geçti.

İki gün süren yoğun çalışmanın ardından dağda mahsur kalan 19 büyükbaş hayvan güvenli şekilde bulunduğu yerden alınarak beldeye getirildi.

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Mezralarımızda mahsur kalan 19 büyükbaş hayvanımız için hızlı bir şekilde harekete geçildi. Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar güvenli bir şekilde beldeye ulaştırıldı. Belediye ekiplerimiz, belde karakolumuz ve duyarlı vatandaşlarımızın üstün gayretiyle zorlu hava ve yol şartlarına rağmen bölgeye ulaşım sağlandı" ifadelerini yer verdi.

Kurtarma çalışmasına eşlik eden muhtar Hacı Arslan, yüksek kesimlerde 1,5 metre kar bulunduğunu belirterek, hayvanları kurtaran belediye ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.