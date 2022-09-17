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Aktüel 14 yaşındaki genç kayboldu! Çalışma başlatıldı
Aktüel

14 yaşındaki genç kayboldu! Çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta haber alınamayan 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 20:05:00 -
14 yaşındaki genç kayboldu! Çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde haber alınamayan 14 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Sefa Kurt dün gece evinden ayrıldı.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen Kurt'un eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Kurt'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

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