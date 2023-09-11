14 yaşındaki çocuk direksiyona geçti! 2'si ağır 3 yaralı...

Kaza, Karakent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Y.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayaya çarparak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 15 yaşındaki Y.D., ile A.Ü. ve 16 yaşındaki F.D. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.Ü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, F.D ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumu diğerlerine göre daha iyi olan Y.D.’nin ise tedavisine çocuk servisinde devam ediliyor.

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