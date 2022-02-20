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Gündem 14 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:16:00 -
14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Hulusi Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güven içinde yaşaması en samimi dileğimiz. Montrö Sözleşmesi’nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö’nün sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu ifade etme fırsatı bulduk." dedi.

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