14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB Hulusi Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güven içinde yaşaması en samimi dileğimiz. Montrö Sözleşmesi’nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö’nün sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu ifade etme fırsatı bulduk." dedi.