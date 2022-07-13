27 Haziran Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilini 9 gün olarak açıkladı. Peki, yarın nereler açık olacak?

14 Temmuz Perşembe hastaneler eczaneler bankalar açık mı?

9 günlük tatilin 4,5 günü resmi tatil diğer günler ise idari izinli olarak geçiriliyor. Kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Ancak bayramın ardından Borsa İstanbul, bankalar, eczaneler, kargolar 13 Temmuz’da iş başı yaptı. 14 Temmuz’da eczaneler, bankalar, kargolar, Borsa İstanbul açık olacak. 15 Temmuz Cuma günü ise resmi tatil ve bankalar kapalı olacak, eczaneler ise nöbet uygulamasıyla hizmet verecek. 9 günlük tatilde hastaneler ise yalnızca acil servis hizmeti veriyor.