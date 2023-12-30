  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye bombası

Süper Kupa krizinin ardından Suudi Arabistan'dan flaş açıklama geldi! Yer yerinden oynayacak

Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı

Rusya'dan flaş karar! Açık açık tehdit ettiler! Bu, hırsızlık anlamına gelir

“Erdoğan istifasını istedi” denilmişti! Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş gelişme! TFF son kararı açıkladı

Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar

Diyarbakır'da özel jet kazası!

Uzman isim duyurdu! Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü
Gündem 14 gün boyunca 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerde inanılmaz değişim: Hemen içmeye başlayacaksınız
Gündem

14 gün boyunca 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerde inanılmaz değişim: Hemen içmeye başlayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-12-30 15:51:00 -
14 gün boyunca 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerde inanılmaz değişim: Hemen içmeye başlayacaksınız

Kara üzüm suyunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ve anti-kanserojen etki yaptığı kesinleşmiş oldu.

Amerika’da yapılan bir çalışmada, 14 gün boyunca her gün 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerin kan plazmasındaki; E vitamini oranının % 13, Anti-kanserojen kapasitesinin %50, Nitrik asit üretiminin %70 arttığı belirlenmiştir. 

Bu sonuçla kara üzüm suyunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ve anti-kanserojen etki yaptığı kesinleşmiş oldu. 

Kara üzüm suyunda bulunan flavanoidlerin damarlardaki tıkanmayı önlediği, ayrıca plazma oranını artırarak, antikansorejen maddelerin vücutta etkili olmasını sağladığı anlaşılmıştır.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23