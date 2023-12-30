14 gün boyunca 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerde inanılmaz değişim: Hemen içmeye başlayacaksınız
Kara üzüm suyunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ve anti-kanserojen etki yaptığı kesinleşmiş oldu.
Amerika’da yapılan bir çalışmada, 14 gün boyunca her gün 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerin kan plazmasındaki; E vitamini oranının % 13, Anti-kanserojen kapasitesinin %50, Nitrik asit üretiminin %70 arttığı belirlenmiştir.
Bu sonuçla kara üzüm suyunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ve anti-kanserojen etki yaptığı kesinleşmiş oldu.
Kara üzüm suyunda bulunan flavanoidlerin damarlardaki tıkanmayı önlediği, ayrıca plazma oranını artırarak, antikansorejen maddelerin vücutta etkili olmasını sağladığı anlaşılmıştır.
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