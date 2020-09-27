13 yıl uğraştı, sonucunu D-100'e astı

1991 yılında Bolu'da yapılan duble yol çalışmasından sonra arazisi kamulaştırma işlemi yapılmadan D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 senelik hukuk mücadelesini kazandı.

Mahkeme kararını astı

Yargıtay, müdahalenin engellenerek, asfaltın kaldırılmasına ilişkin kararı onadı. Ö.Y.’nin avukatı Cihan Yavuz, yol kenarına, üzerinden D-100'ün geçtiği müvekkilinin alana, özel mülkü bildiren mahkeme kararını astı.

Seneler boyu vergisini ödedi

D-100 kara yolunun 1991'de genişletilerek, duble yol yapılmasıyla Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde yer alan Ö.Y.’ye ait tarla da yolun geçtiği alan içinde kaldı. Ö.Y., üzerinden D-100 yolu geçen arazisine ait emlak vergisini, seneler boyu ödemeyi sürdürdü.

Ö.Y., 2007'de Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında, müdahalenin engellenerek, asfaltın kaldırılması talebi ile 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Yargıtay haklı buldu

Açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin isteğini haklı buldu. Yargıtay, müdahalenin engellenerek, asfaltın kaldırılması yönünde karar verdi.

17 Ocak 2020 tarihinde de Bolu İcra Mahkemesi'ne müdahalenin menedilerek, asfaltın kaldırılması için istek yazısı yollandı.

Alanı kırmızı boya ile işaretledi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, icraya konulma kararından sonra geçen 10 aylık süreçte gerekli yasal girişimleri başlatmamasının ardından 13 sene devam eden hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y.’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin bulunduğu alanı kırmızı boyayla işaretledi ve refüje mahkeme kararının bulunduğu tabelayı astı.

Özel mülk

Mahkeme kararının yazılı olduğu tabelada, 'Özel mülktür. Asfalt kaldırılacaktır' yazısının bulunduğu görüldü.

Jandarmalar inceleme yaptı

Cihan Yavuz’un tabelayı asmasından sonra jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, incelemeler yaptı. Avukat Yavuz, jandarma ekiplerine mahkeme kararlarını göstererek, hukuk sürecini aktardı.

"Karayolları Genel Müdürlüğü hareketsiz kaldı"

13 senelik hukuk mücadelesini kazandıklarını ifade eden Avukat, 2007'de Bolu 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde müdahalenin önlenmesi ve asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtıklarını, 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını, Yargıtay'ın da bu kararı kesinleştirerek onadığını, kararın 2018 senesinde kesinleştiğini, 2019'da icraya konulduğunda bu zamana kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün hareketsiz kaldığını ve herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadığını bildirdi.

"Hafta içi asfaltı kaldıracağız"

Avukat Yavuz, alacaklı vekili olarak kendilerine başka bir şans tanımadığını belirterek, başvurularını yaptıklarını, yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracaklarını, D-100 yolu Ankara istikametinin bulundukları bölümünün ulaşıma kapatılacağını ifade etti.

Ankara yönü ulaşıma kapatılacak ve asfalt sökülecek

Karara göre; Karayolları Genel Müdürlüğünden gelecek cevaptan sonra ilerleyen günlerde D-100 yolu Ankara yönünün ulaşıma kapatılarak, asfaltın sökülmesi bekleniyor.