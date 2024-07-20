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Gündem 13 yaşındaki çocuk Karadeniz'de kayboldu
Gündem

13 yaşındaki çocuk Karadeniz'de kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-07-20 17:55:00 -
13 yaşındaki çocuk Karadeniz'de kayboldu

Samsun'da serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Yakakent ilçesine annesi, babaannesi ve yakınları ile denize girmek için gelen Emir İşleyen(13), denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi sualtında arama çalışması başlattı.
Çevrede olayı gören bir vatandaş, "3 tane çocuk denizde yüzüyorlardı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Eşim 2 tanesini kurtardı. Diğerini de kurtaracakken elinden kaydı gitti" dedi.

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