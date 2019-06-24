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13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri

- Türkiye Basketbol Federasyonunun organize ettiği seminer, 5-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:08
13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 5-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

TBF'den yapılan açıklamada, seminerin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde basketbolun sağlıklı bir şekilde yayılması ve gelişmesinde etkin rol oynayan antrenör, yönetici ve kondisyonerler başta olmak üzere tüm paydaşların daha donanımlı hale gelmesi amacıyla yola çıkan TBF'nin bu yıl da antrenörlere destek vererek önemli adımlar attığı kaydedildi.

13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde A Milli Erkek Milli Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Duska Ivanovic, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, eski basketbolcu Duska Savanovic, NBA kondisyoneri Francesco Cuzzolin ve spor psikoloğu Arda Coşkun'un konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.



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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:08
  1. Basketbol
  2. TBF
  3. Türkiye Basketbol Federasyonu

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