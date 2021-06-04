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Dünya 12. kez cezaevinden kaçan adam konuştu
Dünya

12. kez cezaevinden kaçan adam konuştu

12. kez cezaevinden kaçan Senegalli Baye Modou Fall, bir TV kanalına yaptığı açıklamada, "Gece veya gündüz cezaevinden her zaman kaçabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:18:00 -
12. kez cezaevinden kaçan adam konuştu

Senegal'de cezaevinden kaçmaları ile meşhur olan Baye Modou Fall 12. kez cezaevinden kaçtı. Dakar'daki cezaevinden kaçtıktan sonra TV kanalına çıkan adam, dava süreci ağır ilerlediği için kaçtığını ve duruşma günü belirlenene kadar cezaevine dönmeyeceğini söyledi.

"Her zaman kaçabiliyorum"

Cezaevinden kaçmayı nasıl başardığını da anlatan Fall, hücrede bulunan havalandırma ızgarasını kırdıktan sonra boşluktan kaçtığını dile getirerek, "Gündüz veya gece cezaevinden her zaman kaçabileceğimi biliyorum" dedi.

12. kez yakalandı

Perşembe günü ülkenin Mali'yle sınırına yakın bir köyde yakalanan Fall, geniş güvenlik önlemleri alınarak Dakar'daki cezaevine yollandı. İnsan hakları savunucuları, ülkede çok sayıda mahkumun dava süreci için çok uzun süre bekletildiğini ve bu durumun cezaevlerinin haddinden fazla kalabalık olmasına neden olduğunu belirterek soruna çare bulunmasını istiyor.

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