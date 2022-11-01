12 Kasım'da saat 18.57’de bu olacak! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım’da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

18.57’de tatbikat yapılacak

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda “Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.” dedi.

'Cari açığı uyuşturucu ile kapatıyorlar' suçlaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçladığı Süleyman Soylu, "Siyaseti yalan üzerine kurmuş bir ana muhalefet partisi başkanıyla karşı karşıyayız" diye konuştu, "uluslararası istihbarat oyununa düştüğünü" söyledi.

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına tepki göstererek, "Türkiye haritasıyla şırınganın yayınladığı dergiler bu dünyada yaşandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir" dedi. İşte Soylu'nun konuyla ilgili açıklamaları...

'100'ü aşkın ByLock'çu milletvekili var' da demişti

"Her gün Türkiye'yi yalanlarla, dezenformasyonla karartmaya çalışmaktadır. İnsanımızın gönlünü karartmaya çalışmaktadır. Meclis'te '100'ü aşkın ByLock'çu milletvekili var' dedi. Çıktık 'Yok' dedik. Çıktı Külliye'ye giden CHP'liden bahsetti yalandı. Tutuklu gazetecilerle ilgili liste yayınladı. Yayınladığı listenin terörist listesi olduğu açıktı. Siyaseti yalan üzerine kurmuş bir ana muhalefet partisi başkanıyla karşı karşıyayız.

Mersin'de, İstanbul'da belediye terörist!

Türkiye'de 1960 darbesi yaşandı. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı. Recep Tayyip Erdoğan'a yasak kondu, Ecevit'e, Demirel'e yasak kondu. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakime hakaret ettiler.

Sadece o mu? Mersin'de, İstanbul'da belediye terörist. Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için kendi tabanımı yalanlarla başka noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi başkanına yakışmaz.

Bu, uluslararası istihbarat oyunudur

Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yayınladığı dergiler bu dünyada yaşandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir.

Problemi Türkiye Yüzyılı, Togg... Türkiye nasıl uyuşturucu ticareti yapıyormuş? 1 lirasını ifade edin. Türkiye'de 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'dir, bu sayı 270'e düştü. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 2006'lı yıllara geldi. Türkiye'de uyuşturucuya karşı hem arz hem talepte mücadele veriliyor."