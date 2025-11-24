12 Ekim'de yaşamını yitirmişti! Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır Ergani'de köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz teşhisi konulan ve 12 Ekim'de vefat eden Hasan Ahmed'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler ise izleyenleri bir hayli derinden sarstı.

İki kardeş köpek saldırısına uğradı

9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.