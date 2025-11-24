  • İSTANBUL
Yaşam 12 Ekim'de yaşamını yitirmişti! Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

12 Ekim'de yaşamını yitirmişti! Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır Ergani'de başıboş köpeklerin saldırısı sonrası kuduz teşhisiyle Şanlıurfa’da tedavi altına alınan 17 yaşındaki Hasan Ahmed’in karantinadaki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır Ergani'de köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz teşhisi konulan ve 12 Ekim'de vefat eden Hasan Ahmed'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler ise izleyenleri bir hayli derinden sarstı.

 

İki kardeş köpek saldırısına uğradı

9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

adalet

Başıboş Köpeklerin haklarını savunanların İnsan hakları ve Çocuk haklarını hiçe saymaları bunların zalimliğini yanlışını haksızlığını gösterir.
