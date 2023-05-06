  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ağaçtan resmen altın damlıyor! Kilosu 3,5 gram altın fiyatına gidiyor

Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!

Emekli korgeneralden Türkiye için şaşırtan uyarı: Ankara, Yunanistan'ın o müttefikini hemen yanına çekmeli

Tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye oy istedi

Bakan Akar'dan teröristleri ve terör sevicileri rahatsız edecek mesaj

KK'dan yeni skandal! Millete kurşun sıkan FETÖ'cüleri böyle aklamaya çalıştı

Yunan muhabir Manolis Kostidis'ten canlı yayında olay itiraf: Türkiye umarız bu silahı kullanmaz

Depremde kaybolan Balıklıgöl'deki balıklarla ilgili şok rivayet! Dokunanların başına bakın ne geliyor

İzmir’e de bu yakışır! CHP'nin yağ kuyruğu değil TCG kuyruğu

Muharrem İnce, o soruya cevap verdi! İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Aktüel 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı
Aktüel

12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 20:21:00 -
12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

Hatay'da 12 aracın karıştığı kaza sonrası çevreyi alevler sardı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Antakya ilçesi Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Freni patlayan kamyon birçok aracı önünde katarak sürükledi. İlk bilgilere göre, biri minibüs 12 araç kazaya karıştı. Kaza sonrası kamyon ve minibüsün bulunduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın yanındaki iki araca daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23