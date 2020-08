Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yunanistan Türkiye’ye en yakın ada olan Meis’i silahlandırdı. Yaşanan bu gelişmeye Türkiye sessiz kalmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan’ın tutumunu korsanlık olarak yorumladı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından “Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir” ifadelerini kullandı.

12 Ada hangisi | 12 Ada Türkiye'ye yakın mı?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sıcak gelişmeler vatandaşların da 12 Ada hakkında bilgi edinmek istemesine yol açtı. Ege kıyılarında gezindiğinizde elinizi uzatsanız yetişebilecekmişsiniz gibi duran adaların Türkiye'ye ait olmaması canımızı acıtan durumlardan biridir. Son dönemde Yunanistan’ın takındığı tutum, ona destek veren ülkelerin açıklamaları bölge hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısını arttırdı. Ege'de yaklaşık üç bin adet ada ve adacık bulunmaktadır. Bir grup adaya ise On İki Ada ismi veriliyor.

On iki Ada isimleri

On İki Ada’yı araştırmaya başlayanlar söz konusu adalarının isimlerini ve bu adaların Türkiye’ye uzaklıklarını merak ediyor.

Ege'de 12 Ada olarak belirtilen adalar 12 değildir. Söz konusu bu adacık topluluğu ada ve adacıklardan oluşuyor. Bu bölgede 12 değil 14 ada bulunuyor. Adacıkları da dahil ederseniz On İki Ada olarak ifade edilen bölgede toplam 20 ada yer alıyor.

Osmanlı döneminde gayrimüslim bölgeler için kullanılan yönetim şekli sebebiyle söz konusu ada ve adacığın bulunduğu bölgeye On İki Ada deniyor. 12 ifadesiyle Osmanlı bir yönetim biçimi belirlemiştir. Her on hane birer temsilci çıkarır ve bölgeyi yönetecek 12 kişilik ihtiyar heyeti seçilirdi. Bu sebeple bölgeye 12 Ada ismi verilmiş.

On İki Ada’nın isimleri şöyle:

Batnos (Patnos)

Rodos (Rhodes)

Kerupe (Karpatos)

İstanköy (Kos)

Kaşot (Kasos)

İstanbali (Stampalea)

Hereke (Kalkiya)

Sömbeki (Simos)

Leryos (Leros)

Kilimli (Kalimnos)

İncirliada (Nisiros)

Tilos (Tilostos)

Meis Adası Türkiye'den ne kadar uzak? | Meis Adası nerede?

Yunanistan Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı bir tutum içerisinde. Bu sebeple Meis Adası’na asker çıkarttı. Meis Adası , On İki Ada olarak belirtilen aslında irili ufaklı 20 adanın yer aldığı bölgede yer alan bir adadır.

Yunanların Meis ismini verdiği ada Türkiye’de Kızılhisar Adası olarak bilinir. Meis yani Kızılhisar Adası Antalya Kaş'a 2,1 kilometre uzaklıktadır.

Meis Adası 1512 yılında Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdi. Kızılhisar Adası I.Dünya Savaşı sırasında Fransızlar tarafından işgal edildi. Lozan Antlaşması ile İtalyanlara bırakılan ada 1948'de Yunanistan'a bağlandı.

Girit Adası'nın önemi | Girit Adası Türklerin mi?

Girit adası Türkiye’ye uzaklık | Tarihe ilgi duyanlar ve kitap okuma alışkanlığı bulunanlar sık sık Girit Adası ismini duymuştur. Girit Adası tarih boyunca her zaman önemli bir konumda olmuştur.

Girit Adası en eski uygarlığın görüldüğü yerlerden biridir. MÖ 2000 ile 1400 arasında Girit Adası'nda Minos Krallığı hüküm sürmüştür. Girit Adası Doğu Roma İmparatorluğu'nun da egemenliğine girmiştir. Konumu sebebiyle her dönemde dikkat çeken Girit adası 828-961 yılları arasında Abbasilere bağlı Hafsiler tarafından yönetilmiş.

Abbasilerin ardından tekrar ada Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir.

Girit Adası 24 yıllık fetih hareketiyle Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

Girit Adası 1913 yılında I.Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı'dan Yunanistan'a geçmiştir.

Adalar Yunanistan'a ne zaman verildi? | 12 ada hangi anlaşmalarla verildi?

12 Ada ne zaman Yunanistan'a verildi ?| Ege Adaları 1912 Trablusgarp Savaşı ile İtalya'nın eline geçti. 1923 yılındaki Lozan Anlaşmasıyla On İki Ada resmen İtalya'ya geçti. Lozan ile İtalya’ya verilen On İki Ada 1948 senesinde yani Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Yunanistan’a bağlandı.

12 Ada geri alınır mı?

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım yıllar önce yaptığı bir açıklamada Girit Adası’nın dörtte üçünün de Türkiye'ye ait olduğunu ifade etmişti.

Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sebebiyle pek çok kişi On İki Ada’nın anlaşmalarla Türkiye’ye geçme durumu olup olmadığını merak ediyor.

On İki Ada konusunda Yunanistan’ın işgalci olduğu ve adaların Türkiye’ye verilmesi için pek çok STK’nın açtığı dava bulunuyor. Balkan Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonunda On İki Ada çeşitli anlaşmalarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmiştir.