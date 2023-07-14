11 yaşındaki çocuğa 3 kişi tecavüz etti, köylü olayı sakladı!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Esra Yücel, 2016 yılında çöp atmak için dışarı çıktığında Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler tarafından istismara uğradı. İstismar anını kamerayla görüntüleyen failler, Esra Yücel’i olayı kimseye anlatmaması için ölümle ve görüntüleri yaymakla tehdit etti.

Daha sonra failler tarafından uçurumdan atılan Esra Yücel, bir sonraki gün köylüler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede alınan ilk ifadesinde istismarı anlatan çocuk, yaklaşık bir ay sonra verdiği savcılık ifadesinde sanıkların isimlerini de beyan etti.

çocuğun ifadesi doğrultusunda üç zanlı, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 aylık tutukluluklarının ardından DNA testleri, HTS ve PTS kayıtlarına ve çocuğun beyanlarına rağmen, ‘somut delil yok’ gerekçesiyle sanıklar hakkında tahliye kararı verildi. Sanıkların serbest bırakılmasının ardından Esra Yücel, 2017’nin şubat ayında yaşamına son verdi.

7 yıldır devam eden ve çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismarla suçlanan sanıkların yargılandığı dava, 17 Temmuz’da Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hakkari Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Nükeyf Onursal, köy muhtarının başı çektiği, köy meclisi ve köylülerin, yıllardır aileyi tehdit ettiğini, buna rağmen ailenin adalet arayışına devam ettiğini belirterek duruşmaya katılım çağrısında bulundu.

ÇOCUĞUN BEYANI VE DELİLLERE RAĞMEN SANIKLAR SERBEST BIRAKILDI

11 yaşındaki çocuğun istismardan sonra tehdit edildiğini ve korktuğunu dile getiren Onursal, süreci şöyle aktardı: “Esra’nın intiharı bu sürecin en başından itibaren uygulanmayan adalet ile doğrudan ilişkili. Şöyle ki, mağdur çocuğun olay tarihinde hastaneye sevk edilmesiyle alınan ifadesinde, sanıkların istismarı, videoya çekmeleri ve bunu yaymakla tehdit etmeleri sebebiyle duyduğu korkuyla isim belirtmiyor. Bu süreçte tutuksuz yargılanan sanıkların çocuğa yönelik tehditleri devam ediyor ve olay tarihinden bir ay sonraki beyanında sanıkların ismini de söylüyor. Böylece tutuklama gerçekleşiyor. Fakat 8 ay süren tutukluluk sonrası Şemdinli Sulh Ceza Hakimliğince uzmanlık raporu gerekçe gösterilerek serbest bırakılıyorlar. Uzmanlık raporunda geçen ibare ise ‘meni varlığı tespit edilmesine rağmen, kadın DNA’sının erkek DNA’sını baskılaması, erkek DNA profilinin elde edilememesi’ şeklinde. En önemlisi, çocuğun beyanı ve HTS kayıtları ile birlikte bu rapora dayanılarak tutukluluğun devamına karar verilmesinin önünde hiçbir engel yok. Fakat diğer deliller göz ardı edilerek bu raporda sanıkların lehine bir ibare geçmemesine rağmen, tüm bilimsel veriler subjektif biçimde yorumlanarak değerlendiriliyor. Çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiği böylesi ciddi bir durumda, Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, çocuğun intiharına zemin hazırlayan bu akıl almaz kararı 23.02.2017 tarihinde alıyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO