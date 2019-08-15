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11 milyon dolarlık İHA'dan sonra ABD'den Lübnan'a bir hibe daha

Lübnan ordusu, Washington yönetimi tarafından hibe edilen 150 zırhlı aracın teslim alındığını açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
11 milyon dolarlık İHA'dan sonra ABD'den Lübnan'a bir hibe daha

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetimi tarafından Lübnan'a tahsis edilen askeri yardım paketi çerçevesinde 150 adet "Humvee" tipi zırhlı askeri aracın ABD'den teslim alındığı belirtildi.

11 milyon dolar değerinde İHA hibesi

Askeri araçların dün itibarıyla Beyrut Limanı'ndan Lübnan ordusundaki lojistik birimlerce teslim alındığına işaret edilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

ABD, yıllardan beri askeri desteklerini sürdürdüğü Lübnan ordusuna son olarak nisan ayında 6 insansız hava aracı (İHA) hibe etmişti.

Teknik özelliklerine dair bilgi verilmeyen söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

ABD başı çekiyor

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında da ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
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