11 milyon dolarlık İHA'dan sonra ABD'den Lübnan'a bir hibe daha Lübnan ordusu, Washington yönetimi tarafından hibe edilen 150 zırhlı aracın teslim alındığını açıkladı.

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetimi tarafından Lübnan'a tahsis edilen askeri yardım paketi çerçevesinde 150 adet "Humvee" tipi zırhlı askeri aracın ABD'den teslim alındığı belirtildi. 11 milyon dolar değerinde İHA hibesi Askeri araçların dün itibarıyla Beyrut Limanı'ndan Lübnan ordusundaki lojistik birimlerce teslim alındığına işaret edilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi. ABD, yıllardan beri askeri desteklerini sürdürdüğü Lübnan ordusuna son olarak nisan ayında 6 insansız hava aracı (İHA) hibe etmişti. Teknik özelliklerine dair bilgi verilmeyen söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. ABD başı çekiyor ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor. Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında da ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.