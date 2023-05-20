11 dakika boyunca ayakta alkışlandı... Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Cannes'da gösterildi

Gösterime Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile filmin oyuncuları Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim katıldı.

197 dakikalık filmin gösteriminden sonra ilk eleştiriler gelmeye başladı.

Diken'in haberine göre; Variety yazarı Guy Lodge, “Nuri Bilge Ceylan, mizantropinin ayrıntılarını geniş, büyüleyici bir tuvale resmediyor” başlıklı yazısında şunları dedi: “Yoğun bir dram, kışkırtıcı bir etik dersi, acı bir şekilde çatışan bir aşk üçgeni ve sıradan bir insan düşmanının acımasız anatomisiyle, film Ceylan’ın yeteneğini 2011’deki ‘Bir Zamanlar Anadolu’dan bu yana en iyi şekilde gösteriyor.”

Nuri Bilge Ceylan salona geldiğinde büyük alkış koptu

Cannes Film Festivali’nde yarışan Nuri Bilge Ceylan gösterimin yapılacağı salona geldiğinde büyük alkış koptu.

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