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11. CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası

- Türkiye, kadınlarda ilk kez katıldığı organizasyonda yedinci oldu- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen:"Geleceğe yatırım yapıyoruz. Genç, inançlı ve güçlü bir kadro oluşturduk"

04 Ağustos 2019 Pazar 15:18
11. CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Sualtı Ragbisi Kadın Milli Takımı, ilk kez katıldığı 11. CMAS Dünya Şampiyonası'nda yedinci oldu.

Ay-yıldızlı ekip, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenen şampiyonada 14 ülke arasında yedinciliği elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Şahin Özen, ortaya koydukları mücadeleden dolayı ay-yıldızlı ekibi tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe yatırım yapıyoruz. Genç, inançlı ve güçlü bir kadro oluşturduk. Kadınlarda A milli düzeyinde ilk kez katılıyoruz. Heyecan olması çok normal. Millilerimizin ortaya koyduğu performans, doğru bir kadro oluşturduğumuzu gördük. Bu genç kadro ile katıldığımız ilk dünya şampiyonasında çeyrek finale kadar yükselmek bile çok önemli bir başarı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tek tek kutluyorum."

Milli Takım Antrenörü Tarkan Laleli ise ay-yıldızlı ekibin ilerleyen yıllarda daha güçlü bir takım olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç bir takım oluşturduk. Ortalama yaş seviyemiz 18. Çok yetenekli ve güçlü sporcularımız var. İlk kez katıldığımız için sporcularımız çok heyecanlıydı. Hemen her maçta rakiplerimize karşı oyun stratejilerimizi tekrar değerlendirdik. Son dünya şampiyonu Almanya ile yaptığımız grup maçında, çok büyük fark yiyeceğimiz konuşuluyordu. Yenilmemize rağmen çok iyi mücadele ettik. Keza, dünya üçüncüsü olan Kolombiya ile çeyrek final maçında da kazanma şansımız azdı ancak en iyi sonucu almak için mücadele ettik. Şampiyonada yarışan ülkeler, ilk kez katılmamıza rağmen ortaya koyduğumuz performans karşısında çok etkilendiler. Milli takımımızın önümüzdeki yılların en güçlü takımlarından biri olacağı yönünde bir genel kanı oluştu."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:18
  1. Sualtı Ragbisi Kadın Milli Takımı
  2. Şahin Özen
  3. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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