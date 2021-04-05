104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!

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124 eski CHP Milletvekili tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Eski parlamenterler olarak diyoruz ki; Kanal İstanbul yapılamaz. Montrö tartışmaya açılamaz." ifadeleri kullanıldı.

Darbe imalı bildiriye skandal destek

104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisine destek veren CHP'li milletvekilleri, "Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir." dedi.

Darbe imasını 'Temel bir anayasal hak' diyerek yorumladılar!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini öne süren eski CHP'li milletvekilleri, "İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

'Yurtttaşlık haklarını ipotek altına almaktır'

104 amiral eskisine yönelik soruşturmayı skandal ifadelerle değerlendiren CHP'li vekil eskileri, bildirilerini şöyle tamamladı: "Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz."

Açıklamayı imzalayan isimler şöyle:

Ali Arabacı / Bursa

A. İhsan Köktürk / Zonguldak

A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul

Ali Rıza Öztürk /Mersin

Abdülkadir Ateş / Gaziantep

Abdülrezzak Erten / İzmir

Ahmet Güryüz Ketenci / İstanbul

Ahmet Küçük / Çanakkale

Ali Sarıbas / Çanakkale

Ahmet Toptaş / Afyon

Ali Ahmet Ertürk / Edirne

Ali Aslan / Muğla

Ali Haydar Erdoğan / İstanbul

Ali Ilıksoy /

Alaaddin Yüksel / İzmir

Ali Oksal / Mersin

Ali Özcan / İstanbul

Ali Özgündüz / İstanbul

Ali Rıza Bodur / İzmir

Ali Rıza Ertemur / Denizli

Altan Tuna / Çanakkale

Atilla Kart / Konya

Ahmet Tan / İstanbul

Barış Can / Sinop

Bekir Yurdagül / Kocaeli

Binnaz Toprak / İstanbul

Bülent Baratalı / İzmir

Canan Arıtman / İzmir

Cevdet Selvi / Eskişehir / Kocaeli

Celal Topkan / Adıyaman

Cumhur Yaka / Muğla

Çetin Soysal / İstanbul

Dilek Akagün / Uşak

Durdu Özpolat / Kahramanmaraş

Enis Tütüncü / Tekirdağ

Erdal Aksünger / İzmir

Erdal Karademir / İzmir

Ergün Aydoğan / Balıkesir

Esfender Korkmaz / İstanbul

Fahrettin Üstün / Muğla

Feramuz Şahin / Tokat

Fikri Sağlar / Mersin

Gani Aşık / Kayseri

Gökhan Durgun / Hatay

Güldal Mumcu / İzmir

Güldal Okuducu / İstanbul

Gürkut Acar / Antalya

Hakkı Ülkü / İzmir

Halil Ünlütepe / Afyon

Hasan Ören / Manisa

Hasan Akyol / Bartın

Haşim Oral / Denizli

Hulusi Güven / Adana

Hüsnü Bozkurt / Konya

Hasan Gemici / Zonguldak

İbrahim Özdiş /Adana

İsa Gök / Mersin

İsmail Değerli / Ankara

İsmail Özay / Çanakkale

İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara

Kemal Anadol / İzmir

Kemal Ekinci / Bursa

Kenan Sağ / Adana

Kenan Sözzer / Tokat

Mehmet Boztaş / Aydın

Mehmet Hilal Kaplan / Kocaeli

Mehmet Kesimoğlu / Kırklareli

Metin Arifağaoğlu / Artvin

Mehmet Tüm / Balıkesir

Müslüm Sarı / İstanbul

Mustafa Kul / Erzincan

Mustafa Özyurt / Bursa

Mustafa Özyürek / İstanbul

Nadir Saraç / Zonguldak

Mustafa Yıldız / Erzincan

Necati Yılmaz / Ankara

Necla Arat / İstanbul

Nevin Gaye Erbatur / Adana

Nur Serter / İstanbul

Oğuz Oyan / İzmir

Orhan Düzgün / Tokat

Orhan Diren / Tokat

Orhan Eraslan / Niğde

Orhan Sur / Balıkesir

Osman Korutürk / İstanbul

Ömer Çiftçi / Ankara

Rahmi Aşkın Tureli / İzmir

Rasim Çakır / Edirne

Rıdvan Budak / İstanbul

Rüştü Kurt / Giresun

Rıza Yılmaz / Ankara

Sacit Yıldız / İstanbul

Salih Gün / Kocaeli

Sedat Uzunbay / İzmir

Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun

Selçuk Ayhan / İzmir

Selahattin Öcal / Ankara

Semih Eryıldız / Ankara

Sena Kaleli / Bursa

Süleyman Çelebi / istanbul

Süleyman Genç / İzmir

Şahin Mengü/ Manisa

Şevket Arz / Trabzon

Şevki Kulkuloğlu / Kayseri

Şinasi Öktem / İstanbul

Şükrü Babacan / Kırklareli

Şükrü Sina Gürel / İstanbul

Tayfun İçli / Eskişehir

Tolga Çandar / Muğla

Tuncay Ercenk / Antalya

Turgay Develi / Adana

Turgut Dibek / Kırklareli

Türkan Miçoğulları / İzmir

Uluç Gürkan / Ankara

Vedat Yücesan / Eskişehir

Vezir Akdemir / İzmir

Yaşar Ağyüz / Gaziantep

Yılmaz Kaya / İzmir

Yüksel Çorbacıoğlu / Artvin

Ziya Yergök / Adana

Mustafa Gazalcı / Denizli

Erol Çevikçe

Doğan Öztunç