104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!
Haddi aşan 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisinden sonra, 124 eski CHP Milletvekili de ortak bir bildiri yayımladı.
Yeniakit.com.tr
124 eski CHP Milletvekili tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Eski parlamenterler olarak diyoruz ki; Kanal İstanbul yapılamaz. Montrö tartışmaya açılamaz." ifadeleri kullanıldı.
Darbe imalı bildiriye skandal destek
104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisine destek veren CHP'li milletvekilleri, "Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir." dedi.
Darbe imasını 'Temel bir anayasal hak' diyerek yorumladılar!
İstanbul Sözleşmesi'nin feshini öne süren eski CHP'li milletvekilleri, "İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.
'Yurtttaşlık haklarını ipotek altına almaktır'
104 amiral eskisine yönelik soruşturmayı skandal ifadelerle değerlendiren CHP'li vekil eskileri, bildirilerini şöyle tamamladı: "Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz."
Açıklamayı imzalayan isimler şöyle:
Ali Arabacı / Bursa
A. İhsan Köktürk / Zonguldak
A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul
Ali Rıza Öztürk /Mersin
Abdülkadir Ateş / Gaziantep
Abdülrezzak Erten / İzmir
Ahmet Güryüz Ketenci / İstanbul
Ahmet Küçük / Çanakkale
Ali Sarıbas / Çanakkale
Ahmet Toptaş / Afyon
Ali Ahmet Ertürk / Edirne
Ali Aslan / Muğla
Ali Haydar Erdoğan / İstanbul
Ali Ilıksoy /
Alaaddin Yüksel / İzmir
Ali Oksal / Mersin
Ali Özcan / İstanbul
Ali Özgündüz / İstanbul
Ali Rıza Bodur / İzmir
Ali Rıza Ertemur / Denizli
Altan Tuna / Çanakkale
Atilla Kart / Konya
Ahmet Tan / İstanbul
Barış Can / Sinop
Bekir Yurdagül / Kocaeli
Binnaz Toprak / İstanbul
Bülent Baratalı / İzmir
Canan Arıtman / İzmir
Cevdet Selvi / Eskişehir / Kocaeli
Celal Topkan / Adıyaman
Cumhur Yaka / Muğla
Çetin Soysal / İstanbul
Dilek Akagün / Uşak
Durdu Özpolat / Kahramanmaraş
Enis Tütüncü / Tekirdağ
Erdal Aksünger / İzmir
Erdal Karademir / İzmir
Ergün Aydoğan / Balıkesir
Esfender Korkmaz / İstanbul
Fahrettin Üstün / Muğla
Feramuz Şahin / Tokat
Fikri Sağlar / Mersin
Gani Aşık / Kayseri
Gökhan Durgun / Hatay
Güldal Mumcu / İzmir
Güldal Okuducu / İstanbul
Gürkut Acar / Antalya
Hakkı Ülkü / İzmir
Halil Ünlütepe / Afyon
Hasan Ören / Manisa
Hasan Akyol / Bartın
Haşim Oral / Denizli
Hulusi Güven / Adana
Hüsnü Bozkurt / Konya
Hasan Gemici / Zonguldak
İbrahim Özdiş /Adana
İsa Gök / Mersin
İsmail Değerli / Ankara
İsmail Özay / Çanakkale
İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara
Kemal Anadol / İzmir
Kemal Ekinci / Bursa
Kenan Sağ / Adana
Kenan Sözzer / Tokat
Mehmet Boztaş / Aydın
Mehmet Hilal Kaplan / Kocaeli
Mehmet Kesimoğlu / Kırklareli
Metin Arifağaoğlu / Artvin
Mehmet Tüm / Balıkesir
Müslüm Sarı / İstanbul
Mustafa Kul / Erzincan
Mustafa Özyurt / Bursa
Mustafa Özyürek / İstanbul
Nadir Saraç / Zonguldak
Mustafa Yıldız / Erzincan
Necati Yılmaz / Ankara
Necla Arat / İstanbul
Nevin Gaye Erbatur / Adana
Nur Serter / İstanbul
Oğuz Oyan / İzmir
Orhan Düzgün / Tokat
Orhan Diren / Tokat
Orhan Eraslan / Niğde
Orhan Sur / Balıkesir
Osman Korutürk / İstanbul
Ömer Çiftçi / Ankara
Rahmi Aşkın Tureli / İzmir
Rasim Çakır / Edirne
Rıdvan Budak / İstanbul
Rüştü Kurt / Giresun
Rıza Yılmaz / Ankara
Sacit Yıldız / İstanbul
Salih Gün / Kocaeli
Sedat Uzunbay / İzmir
Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun
Selçuk Ayhan / İzmir
Selahattin Öcal / Ankara
Semih Eryıldız / Ankara
Sena Kaleli / Bursa
Süleyman Çelebi / istanbul
Süleyman Genç / İzmir
Şahin Mengü/ Manisa
Şevket Arz / Trabzon
Şevki Kulkuloğlu / Kayseri
Şinasi Öktem / İstanbul
Şükrü Babacan / Kırklareli
Şükrü Sina Gürel / İstanbul
Tayfun İçli / Eskişehir
Tolga Çandar / Muğla
Tuncay Ercenk / Antalya
Turgay Develi / Adana
Turgut Dibek / Kırklareli
Türkan Miçoğulları / İzmir
Uluç Gürkan / Ankara
Vedat Yücesan / Eskişehir
Vezir Akdemir / İzmir
Yaşar Ağyüz / Gaziantep
Yılmaz Kaya / İzmir
Yüksel Çorbacıoğlu / Artvin
Ziya Yergök / Adana
Mustafa Gazalcı / Denizli
Erol Çevikçe
Doğan Öztunç