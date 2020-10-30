  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Aktüel

1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından temin edilen 1000 tablet, düzenlenen törenle çiftçi çocuklarına dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:32:00 -
1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi

Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen “Çiftçi Çocuklarına Tablet Dağıtım Töreni”nde konuşan Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a sosyal sorumluluk projesine öncülük yaptığı için teşekkür etti. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, çiftçiler ve çocukları katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı
Dünya

Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı

Dağlık Karabağ'daki işgalci güçlerin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilom..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay