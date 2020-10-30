1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından temin edilen 1000 tablet, düzenlenen törenle çiftçi çocuklarına dağıtıldı.
Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen “Çiftçi Çocuklarına Tablet Dağıtım Töreni”nde konuşan Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a sosyal sorumluluk projesine öncülük yaptığı için teşekkür etti. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, çiftçiler ve çocukları katıldı.