100 kişiden 1'i misiniz? Bu kediyi bulmak görsel zeka istiyor

Optik illüzyonlu bir zekâ testi olan bu görselde köpeklerin içerisinde gizlenmiş bir kedi var. Deneyen her 100 kişiden yalnızca 1'inin başarıyla çözdüğü testi çözenlerin görsel zekası çok yüksek kabul ediliyor. Bu resimde gizlenen kediyi bulmak için süreniz ise 10 saniye. Peki ya siz gizli kediyi bulabilecek misiniz?

Gizli kediyi göremeyenler için haberimizin sonraki sayfasında çözümü sizlerle paylaştık

İşte resimde gizlenen kedi bulmacasının doğru cevabı.

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