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Aktüel 100 kişiden 1'i misiniz? Bu kediyi bulmak görsel zeka istiyor
Aktüel

100 kişiden 1'i misiniz? Bu kediyi bulmak görsel zeka istiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-07 14:06:00 -
100 kişiden 1'i misiniz? Bu kediyi bulmak görsel zeka istiyor

Optik illüzyonlu zeka testlerine gizli nesneleri bulmaya çalışırız. Bu gibi zeka testlerinden olan gizlenen kediyi bulma testinde köpeklerin içerisinde gizlenen bir kedi var. Kediyi görmek için görsel zekanızın ise çok yüksek olması gerek. Peki siz gizlenen kediyi bulabilecek misiniz?

Optik illüzyonlu bir zekâ testi olan bu görselde köpeklerin içerisinde gizlenmiş bir kedi var. Deneyen her 100 kişiden yalnızca 1'inin başarıyla çözdüğü testi çözenlerin görsel zekası çok yüksek kabul ediliyor. Bu resimde gizlenen kediyi bulmak için süreniz ise 10 saniye. Peki ya siz gizli kediyi bulabilecek misiniz?

 

Gizli kediyi göremeyenler için haberimizin sonraki sayfasında çözümü sizlerle paylaştık 

İşte resimde gizlenen kedi bulmacasının doğru cevabı. 
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