10 yaşındaki İngiliz, İstanbul'da dövme yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı

İngiltere’de yaşayan 10 yaşındaki Amora Evans ve ailesi Türkiye tatilinde yaşadıklarıyla gündemde. 10 yaşındaki küçük kızın, Türkiye tatilinde yaptırdığı kına dövmesi nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı.

İngiltere basınında gündem olan olay, 31 yaşındaki anne Alisha Evans’ın açıklamalarının ardından ortaya çıktı. Anne Evans, kızının Türkiye’de yaptırdığı dövmenin vücudunda kimyasal yanıklara yol açtığını öne sürerken, ‘çürümüş et gibi kokuyordu’ dedi. 10 yaşındaki kızının vücudunda iz kalma ihtimali olduğunu söyledi.

Olay, 5 Ağustos’ta Türkiye’de yaşandı. Aile, kızları kına dövmesi yaptırdıktan iki sonra İngiltere’ye dönerken, küçük kız kolunda yanma ve kaşıntı hissettiğini söyledi. Yara, 10 gün içerisinde daha kötüleşti ve irin sızdırmaya başladı.

Yanığın, siyah kına ve koyu saç boyalarında yaygın olarak bulunan bir kimyasal olan Parafenilendiamin’den (PPD) kaynaklandığına inanıldığı bildirildi. Küçük kız, yaşadıklarının ardından sağlık kuruluşuna başvururken, antibiyotik tedavisi sonucunda bugün daha iyi olduğu aktarıldı.

Kızın annesi ise yaşadıklarını sosyal medyadan aktardı; ‘Çürüyen et gibi kokuyordu, korkunçtu. Dürüst olmak gerekirse ilk başta gerçekten korktum çünkü ne olduğunu ve neler olduğunu bilmiyordum, bu yüzden bu kadar kapsamlı bir şekilde araştırmaya başladım. Sonra aslında bu durumun gerçekten yaygın olduğunu fark ettim. Neyse ki daha şiddetli bir tepki olmadı ve daha da kötüleşmedi. Sadece endişe vericiydi. Ama şimdi daha iyiyiz.’ dedi.