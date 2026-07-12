  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azgın azınlığın iftiralarına itibar etmeyin! Çocuklarınızı İmam Hatibe gönderin ‘İşgalci’ kimse karışmasın istiyor! Siyonist sözcüsü büyükelçi Bize bir şey olmaz kafası! Sahile vuran İHA’yı alıp eve götürdü İran'dan Körfez'deki ABD üslerine saldırı! Beyin yiyen virüs hızla yayılıyor! Ağır cezalara aynen devam: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza! 1930'larda bebekli annelere dahi yol vermeyen Avrupalılar ağır cezalarla adam edilmişti. Hedef direkt Türkiye! İsrail ve Yunanistan el ele verip... İnsani bölge adı altında yeni siyonist tuzak! 12 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı
Gündem 10 yaşındaki Berat’tan 3 gündür iz yok
Gündem

10 yaşındaki Berat’tan 3 gündür iz yok

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
10 yaşındaki Berat’tan 3 gündür iz yok

Muş’ta 3 gün önce suya düşerek Murat Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya, 126 personel, 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve 1 insansız hava aracı ile hem su üstünde hem de su altında aralıksız aranıyor. 3 gündür aranan çocuktan hala bir iz bulunamadı.

Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde yaşayan 10 yaşındaki Berat Karakaya 3 gün önce Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Berat için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Muş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara Bitlis AFAD dalgıç ekipleri, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Muş İl Özel İdaresi katıldı. Muş Belediyesi ekipleri ve Türk Kızılayı ekipleri ise bölgede umutlu bekleyişini sürdüren aile fertlerine ve vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.

Arama faaliyetlerinde toplam 126 personel görev yaparken, çalışmalar 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aralıksız devam ediyor. Dalgıç ekipleri nehir tabanında tarama yaparken, kara ekipleri ise nehir yatağı ile kıyı şeridinde detaylı arama gerçekleştiriyor. Havadan yürütülen dron ve İHA destekli taramalarla da geniş bir alan kontrol ediliyor. Çalışmaları olay yerinde kurulan kriz merkezinden takip eden Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak arama faaliyetlerini anbean yönlendiriyor. Ekipler, Berat Karakaya'ya ulaşabilmek için Murat Nehri boyunca arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23