10 yaşındaki Berat’tan 3 gündür iz yok

Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde yaşayan 10 yaşındaki Berat Karakaya 3 gün önce Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Berat için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Muş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara Bitlis AFAD dalgıç ekipleri, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Muş İl Özel İdaresi katıldı. Muş Belediyesi ekipleri ve Türk Kızılayı ekipleri ise bölgede umutlu bekleyişini sürdüren aile fertlerine ve vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.

Arama faaliyetlerinde toplam 126 personel görev yaparken, çalışmalar 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aralıksız devam ediyor. Dalgıç ekipleri nehir tabanında tarama yaparken, kara ekipleri ise nehir yatağı ile kıyı şeridinde detaylı arama gerçekleştiriyor. Havadan yürütülen dron ve İHA destekli taramalarla da geniş bir alan kontrol ediliyor. Çalışmaları olay yerinde kurulan kriz merkezinden takip eden Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak arama faaliyetlerini anbean yönlendiriyor. Ekipler, Berat Karakaya'ya ulaşabilmek için Murat Nehri boyunca arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.