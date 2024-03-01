10 milyar dolarlık yatırımın ardından iptal edilen Apple Car’ın ismi çok manidar

Apple’ın elektrikli araba projesi Apple Car, bu haftanın başlarında göre edildi. Yaklaşık on yıllık araştırma ve geliştirme sürecine son verildi. Teknoloji devi bu projeye tam 10 milyar dolar harcamıştı. Hiçbir zaman gerçek olmayacak bu projenin şirket içinde çok manidar bir ismi varmış.

Apple Car projesine şirket içinde “Titanik” diyorlar

Şirket içinde Apple Car projesinin adı “Project Titan” olarak geçiyordu. Ancak projeye inanmayan ve gerçekten de olduğu gibi iptal edileceğini düşünen çalışanlar tarafından “Project Titanic” olarak anıldığı bildiriliyor.

Apple, resmen bir araba yapmaya çalıştığını hiçbir zaman kabul etmedi, ancak yıllar içinde birçok sızıntı ve iş ilanı, işin çoğunu ortaya koydu. Proje, bir dizi personel değişikliği ve Apple Car’nın tam olarak ne olması gerektiği konusundaki üst düzey pozisyonlarda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle engellenmiş gibi görünüyor.

Projeyi ilk başlatan kişi Zadesky Tesla’ya rakip olacak bir elektrikli araç yaratmak isterken, eski Apple tasarımcısı Jony Ive, daha fazla otonom yeteneğe sahip bir araba yaratmak istemişti.

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Apple’ın proje ekibi 2.000’den fazla kişiye ulaştı. Ekip, NASA ve Porsche gibi kuruluşlarda daha önce istihdam edilmiş uzman mühendisleri içeriyordu. Sorunlu proje, sonunda aracın nasıl üretileceği gibi birçok zorluğun altında ezildi.

Ancak bazı olumlu yanlar olduğu görünüyor, çünkü Apple Car projesinde yer alan bazı kişiler, Apple’ın otonom ve yapay zeka teknolojilerinden öğrendiklerini mevcut ve gelecekteki cihazlarına aktarmayı planlıyor.

Ancak bunun 10 milyar dolar değerinde olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken.