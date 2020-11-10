  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Aktüel

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:54:39 -
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mihmandarlığında küllerinden doğduğunu belirterek, "Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanı ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açtığını kaydetti.

Atatürk'ün, barışçı kimliği, liderlik yeteneği, üstün kişiliği, ülküleri ve öngörüleriyle yüzyıla yön veren en büyük devlet adamlarından biri olarak kabul edildiğine dikkati çeken Eroğlu, Türk milletinin, Atatürk'ün mihmandarlığında küllerinden doğduğunu, onun ilke ve değerleri ışığında modern dünyanın bir parçası olduğunu ve dünya milletleri arasında hak ettiği saygıyı kazandığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'büyük eserim' dediği demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, onun işaret ettiği yolda ilelebet yaşayacağını belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu düşüncelerle, vefatının 82'nci yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Dünya

BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Arap ülkelerinin yüz karası BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmad..
Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu
Gündem

Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu

Başkan olursa Türkiye’de hükümetin değişmesi için çaba sarf edeceğini söyleyen Joe Biden'ın seneler önce benzer ifadeleri Bülent Ecevit'e ka..
LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?
Eğitim

LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?

LGS örnek sorular 2021 gündemde binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler öğrenimlerine devam edec..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay