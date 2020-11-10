ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mihmandarlığında küllerinden doğduğunu belirterek, "Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanı ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açtığını kaydetti.

Atatürk'ün, barışçı kimliği, liderlik yeteneği, üstün kişiliği, ülküleri ve öngörüleriyle yüzyıla yön veren en büyük devlet adamlarından biri olarak kabul edildiğine dikkati çeken Eroğlu, Türk milletinin, Atatürk'ün mihmandarlığında küllerinden doğduğunu, onun ilke ve değerleri ışığında modern dünyanın bir parçası olduğunu ve dünya milletleri arasında hak ettiği saygıyı kazandığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'büyük eserim' dediği demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, onun işaret ettiği yolda ilelebet yaşayacağını belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu düşüncelerle, vefatının 82'nci yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyoruz."