10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

Depremlerde kent genelinde 687 bina yıkıldığını dile getiren Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. Depremde yıkılanların enkazını da kaldırdık. Şu an 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladım, yıkımlarına başlanacak. 90 gün süre verdik, 90 gün içinde inşallah tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz” dedi.

Devletimiz çok iyi bir mücadele verdi

Vali Yılmaz, dünyanın görüp görebileceği en büyük felaketlerden birini yaşadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Bu süreçte devletimiz çok iyi bir mücadele verdi. Alnımızın da akıyla Allah’ın izniyle bu yıkımın altından kalkıyoruz. İlk andan itibaren çadırlar kuruldu. 48 bin vatandaşımıza ilk günden itibaren yiyecek, barınma imkanı sağladık. Birkaç günde 28 çadır kent kurduk. Vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturmadık. Şimdi konteyner kenti oluşturduk. 2 bin 102 konteynerimiz yerleşti. Yaklaşık yarısına vatandaşlarımızı da yerleştirdik. Yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin şu anda en büyük konteyner kenti durumunda. Orada yine hemen oraya yakın bir yerde ihtiyaç sahibi, talep eden esnafımıza konteyner vereceğiz ve orada çalışmalarını sürdürebilecek.”