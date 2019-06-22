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1. Şöhretler Futbol Turnuvası’nın ödül töreni yapıldı

Van Masterler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 1.

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:47
1. Şöhretler Futbol Turnuvası’nın ödül töreni yapıldı

Van Masterler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 1. Şöhretler Futbol Turnuvası’nın ödül töreni gerçekleştirildi.


Türk futbolunun köklü takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Bursaspor ve Denizlispor’da uzun yıllar top koşturan ve milli takım forması altında önemli başarılara imza atan efsane futbolcuları Van Masterler Derneği ev sahipliğinde kente geldi. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda bugün gerçekleştirilen turnuva finalinde Us Grup Masterler ile Ankara Masterler karşılaştı. Ankara Masterler, penaltı atışları sonunda rakibi Us Grup Masterler’i eleyerek turnuvayı birinci tamamladı. Turnuvada Van Masterler üçüncü olurken, Antalya Masterler ise dördüncü oldu. Turnuva sonunda katkı sunanlara plaket takdim edilirken, dört takıma ise birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük kupaları verildi.


Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz, amaçlarının Van ilini tanıtmak olduğunu belirtti. Finale kalan US Grup ile Ankara Master’ların, Milli Takım’da oynamış futbolculardan kurulmuş önemli takımlar olduğunu ifade eden Yılmaz, “20 Haziranda ilimize gelen takımlara ilimizin birçok bölgesini gezdirdik. Futbolcularımız Van’a hayran kaldılar. Buraya gelen sporcu arkadaşlarımız ön yargıyla geldi. Ancak burada insanımızı gördüler, caddelerimizi gezdiler, üzerilerindeki ön yargıdan da kurtuldular. İşte biz bunun peşindeyiz” dedi.



Can: “Bir ilke imza attık”


Türk futbolunun önemli isimlerini Van’a getirmekten gurur duyduğunu ifade eden Van Masterler Derneği Sözcüsü Rıdvan Can ise, “Milli Takım’da oynayan ve takımımızı başarıya taşıyan ünlü futbolcularımızı ilimize getirmekten çok mutluyum. Bizler bu organizasyonu Van’da yaparak bir ilke imza attık” diye konuştu.



Özer: “Çok iyi ağırlandık”


Antalya Masterler olarak katıldıkları turnuvalarda çok iyi bir şekilde ağırlandıklarına dikkat çeken eski milli futbolcu Selim Özer, “Van’ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Turnuvayı düzenleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu ve çok iyi ağırlandık” şeklinde konuştu.


Turnuva ödül törenine Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve milli takım forması giyen eski futbolcular katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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