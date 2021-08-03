  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi görevine hızlı başladı "Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız"

Telefonda büyük tehlike! WhatsApp'ı da açıkladılar: Hemen silin

Yusuf Güney gözaltına alındı

Muhalif medyanın freni patladı! AK Parti'ye "vatandaşa ev yapmayın" dayatması

2 yıldır kendine gelemiyor... Fazıl Say’ın saçma mesajlarının altında ne var?

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Bakan Koca’dan yangında etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Anadolu’nun ilk Türk camisiydi! Ezan sesleri böyle yükseldi

“THK’nın uçakları’ diye vıdı vıdı yapanların suratına çarptı! Orman yangınında rekoru kim kırmış
Dün LPG taktırdı bugün ise canını zor kurtardı!
Belçika: Orman yangınlarından etkilenen Türkiye, İtalya ve Yunanistan ile dayanışma içindeyiz
Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı
Eğitim 1. Nakil sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

1. Nakil sonuçları açıklandı mı?

1. Nakil ne zaman açıklanacak? 1. Nakil sonuçları açıklandı mı? 8. Sınıf öğrencileri LGS sınavına girdikten sonra istedikleri liseler için tercih işlemleri geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Lise 1. nakil boş kontenjan öğrenciler tarafından merak edilmekte. Peki, 1. Nakil sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 18:21:00 -
1. Nakil sonuçları açıklandı mı?

2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS taban puanları ve boş kontenjanları da belli oldu. LGS 1. nakil döneminde boş kontenjanlara nakil yapacak öğrenciler, 1.nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

1. Nakil sonuçları açıklandı mı?

Temmuz'un 26-30 tarihleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1.nakil başvuruları sonuçlandı.1. nakil sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. tercihlerde yeniden boş kontenjanları yazabilecekler. Öğrenciler, e-okul üzerinden nakil işlemlerini tamamlayabilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay