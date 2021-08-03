1. Nakil sonuçları açıklandı mı?
1. Nakil ne zaman açıklanacak? 1. Nakil sonuçları açıklandı mı? 8. Sınıf öğrencileri LGS sınavına girdikten sonra istedikleri liseler için tercih işlemleri geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Lise 1. nakil boş kontenjan öğrenciler tarafından merak edilmekte. Peki, 1. Nakil sonuçları açıklandı mı?
2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS taban puanları ve boş kontenjanları da belli oldu. LGS 1. nakil döneminde boş kontenjanlara nakil yapacak öğrenciler, 1.nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
1. Nakil sonuçları açıklandı mı?
Temmuz'un 26-30 tarihleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1.nakil başvuruları sonuçlandı.1. nakil sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. tercihlerde yeniden boş kontenjanları yazabilecekler. Öğrenciler, e-okul üzerinden nakil işlemlerini tamamlayabilecekler.