1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda İETT, metrobüs, metro bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Nisan Cuma akşamı başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi? İşte, bayramda metro, metrobüs, otobüs ve marmaray ücretsiz olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler...

Bayramda ulaşım ücretsiz mi 2022?

Otobüsler, metrolar, vapurlar, marmaray ücretsiz mi olacak? İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının vatandaşlara nasıl hizmet vereceği belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre İETT, otobüs hatları ile metrobüs, ve metrolar, cumartesi günü planına göre seferleri düzenleyecek.

Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.''