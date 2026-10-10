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Yerel 1. derece sit alanında kaçak kazı!
Yerel

1. derece sit alanında kaçak kazı!

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1. derece sit alanında kaçak kazı!

Van’ın Çaldıran ilçesindeki 1. derece sit alanı Arabızengi Kalesi’nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Van’da tarihi sit alanında yapılan kaçak kazı jandarmanın operasyonuyla ortaya çıkarıldı.

 

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1. derece sit alanı olan Soğuksu Mahallesi Arabızengi Kalesi mevkiine operasyon düzenlendi. Operasyonda bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.Y. (52) ve T.A. (42) suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet kanal açma makinesi, 8 adet kanal açma borusu, 2 adet boru anahtarı, 5 adet matkap delme ucu, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet yedek matkap bataryası ve 2 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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