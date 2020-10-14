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Aktüel Mısırlı ünlü aktör Mahmud Yasin hayatını kaybetti
Aktüel

Mısırlı ünlü aktör Mahmud Yasin hayatını kaybetti

- Dünyaca ünlü Çağrı filminde okunan Veda Hutbesi'ni seslendiren aktördü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:30:46 -
Mısırlı ünlü aktör Mahmud Yasin hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısırlı ünlü aktör Mahmud Yasin, Mısır’ın başkenti Kahire’de 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yasin’in oğlu Amr Yasin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam sanatçı Mahmud Yasin Allah’ın rahmetine kavuştu. Dualarınızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır içi ve dışında 50’den fazla ödül alan Yasin, 2000 ve 2001 yıllarında Mısır’da en iyi aktör seçilmişti.

Yasin, yarım asırdan fazla süren sanat hayatına 140 film, 65 dizi, 12 tiyatro ve 14 radyo programı sığdırmayı başardı.

- Çağrı filminde veda hutbesini seslendiren aktör

Dini film ve dizilerde de rol alan Yasin, 1977 yapımı Çağrı filminin sonunda okunan Veda Hutbesi’ni seslendiren aktördü.

1984 yapımı "Muhammed Rasulullah" dizisinde rol alan Yasin, 1997 yapımı "İmam-ı Azam Ebu Hanife en-Numan" dizisinde başrol oynadı.

Uluslararası arenada da öne çıkan Mısırlı aktör, 2005 yılında Birleşmiş Milletler fakirlik ve açlıkla mücadele iyi niyet elçisi seçilmişti.

Mısırlı oyuncu, 2012 yılında başrolünü oynadığı "Sevgili dedem" filminin ardından Alzheimer hastalığına yakalanmıştı.

Yasin’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

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