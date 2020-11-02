Kırklareli'nde 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.