  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de tır köprüden düştü: 3 yaralı
Aktüel

İzmir'de tır köprüden düştü: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:58:04 -
İzmir'de tır köprüden düştü: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tırın köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ'dan Ödemiş yönüne giden İshak Kılıç (39) yönetimindeki 35 APT 218 plakalı tır, Mescitli Mahallesi'ndeki Karahayıt Köprüsü'nden dere yatağına düştü.

Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen tırın sürücüsü Kılıç ile yanındaki Haydar Ekmekçi (34) ve Ahmet Balık (45) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Kılıç, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam!
Gündem

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam! "Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırı"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren gazete bayileri, CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediy..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Acun Ilıcalı ve Fatih Altaylı kavgası!
Medya

Acun Ilıcalı ve Fatih Altaylı kavgası!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'nın 'EXXEN' adıyla tanıttığı dijital platformunun isminin Amerikan petrol şirketi EXXON’dan ara..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı