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Aktüel İsrail, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin İhvan’ı "terör örgütü" kabul etmesinden memnun
Aktüel

İsrail, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin İhvan’ı "terör örgütü" kabul etmesinden memnun

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:35:11 -
İsrail, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin İhvan’ı "terör örgütü" kabul etmesinden memnun

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) terör örgütü olarak kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz İsrail olarak, dinin fitne ve kışkırtma aracı olarak kullanılmasına karşı ortaya konan bu metodu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm semavi dinlerin sevgi ve iyilik tohumları ekmek için geldiğine vurgu yapılarak,
"Tüm bölgenin kalkınması için hoşgörü ve karşılıklı iş birliği çağrısında bulunan bir hoşgörü diline şiddetle ihtiyacımız var." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da yönetim yanlısı Kıdemli Alimler Konseyinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı. 

Buna karşın İhvan da yaptığı yazılı açıklamada Teşkilatın terörist değil bilakis bir ıslah ve davet hareketi olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin söz konusu açıklamasına Arap ve İslam dünyasından da sert tepkiler yükselmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da 2014 yılında İhvan'ı terör örgütleri listesine eklemişti.

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