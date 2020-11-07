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Aktüel Emsan mutfaklarda yeni yıl hazırlıkları için özel ürünler sunuyor
Aktüel

Emsan mutfaklarda yeni yıl hazırlıkları için özel ürünler sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:31:55 -
Emsan mutfaklarda yeni yıl hazırlıkları için özel ürünler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Kadınların mutfaktaki "yol arkadaşı" Emsan, “Her Zaman, En İyisi, En Uygun Fiyata” anlayışıyla hazırladığı birbirinden seçkin koleksiyonlarıyla yeni yıl ışıltısını mutfaklara taşıyor.

EMSAN açıklamasına göre, estetiği ve fonksiyonelliği birleştirdiği koleksiyonları ile kadınların mutfaktaki "yol arkadaşı" Emsan, en yeni ürünleriyle mutfaklarda ışıltılı yeni yıl ruhunu yaşatıyor.

Her zaman lezzetli ve sağlıklı yemeklerin mimarı olan Emsan ile yeni yıl akşamındaki hazırlık süreci keyifli bir hale getirilebilir.

Mikserden kettle’a, fincan takımından, tencere ve bıçak setine kadar Emsan'ın çok sayıda özel tasarım ürünüyle yeni yıl ruhunu mutfaklara taşımak mümkün.

Emsan’ın yeni yıl ruhuna özel önerdiği en yeni ürün ve koleksiyonlarda kırmızı rengin hakimiyeti hissediliyor. Mutfaklara fonksiyonellik kazandıran markanın Mia 6 Parça Bıçak Seti ile yılbaşı akşamının en lezzetli yemeklerini hazırlamak şimdi çok daha kolay.

Keskinliğini uzun süre koruma özelliğine sahip bıçak seti, tasarımıyla mutfaklara şıklık katıyor ve yemek yapımını kolaylaştırıyor. Yemeklerin vitamin ve mineral değerlerini koruyarak pişirme sürecini hızlandıran ve dayanıklılığıyla gastronomi tutkunlarının gönlünü kazanan Diamante Siyah 7 Parça Granit Tencere Seti de öne çıkıyor.

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