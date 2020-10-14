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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:51:42 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 512'ye, Libya'da 669'a, Umman'da 1061'e, Filistin'de 463'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 450'ye yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 234 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada toplam can kaybının 512'ye, vaka sayısının 34 bin 790'a çıktığı kaydedilirken iyileşen toplam kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

- Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 836 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 669'a, vaka sayısının 45 bin 821'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 301'e ulaştığı kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 563 kişide daha virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 1061'e, vaka sayısı 107 bin 776'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 93 bin 908'e yükseldi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında son 24 saatte 4 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 532 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Keyle, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 463 olduğunu, toplam vaka sayısının 56 bin 799'a, iyileşenlerin sayısının 49 bin 934'e yükseldiğini belirtti.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1431 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 450'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı 110 bin 39'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 101 bin 659'a çıktı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 198 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 220 olduğu aktarılırken, vaka sayısının 128 bin 603'e, iyileşen hasta sayısının da 125 bin 584'e yükseldiği kaydedildi.



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