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Aktüel AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı
Aktüel

AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:45:18 -
AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkezi'nden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Partinin Twitter hesabında yer alan mesajda, "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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