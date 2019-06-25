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Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonu’nda yer alan Fitness Salonu’na, sporcuların istekleri doğrultusunda malzeme temininde bulunulduğu bildirildi.

25 Haziran 2019 Salı 09:31

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonu’nda yer alan Fitness Salonu’na, sporcuların istekleri doğrultusunda malzeme temininde bulunulduğu bildirildi.


Yeni atanan antrenörler ve sporcularla bir araya gelen ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçe halkının ve gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.


Gençlerin spora kazandırılmasının önemine değinen Çiçek, "Hedefimiz ilçemizde spora olan ilgiyi artırmaktır. Spor yapacak olanların motivasyonunu artırmak için kullanacakları tesis ve malzemeye de büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda; Fitness salonundaki eksiklikleri büyük ölçüde tamamladık. Diğer branşlara olduğu gibi, fitness sporuna da büyük bir rağbet var’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:31
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