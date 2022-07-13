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Teknoloji-Bilişim
13
Zuckerberg'den sınırları zorlayan hamle

2022-07-13 19:06:52
Zuckerberg'den sınırları zorlayan hamle

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'e göre artık gözlükten WhatsApp mesajı göndermek mümkün olacak.

#1
Foto - İlk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan akıllı gözlük Ray-Ban Stories yeni özellikler almaya devam ediyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre, Ray-Ban Stories ile WhatsApp mesajı göndermek artık mümkün.

İlk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan akıllı gözlük Ray-Ban Stories yeni özellikler almaya devam ediyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre, Ray-Ban Stories ile WhatsApp mesajı göndermek artık mümkün.

#2
Foto - Ray-Ban Stories’in birbirinden kullanışlı ‘eller serbest’ yenilikleri alacağı ifade edildi.

Ray-Ban Stories’in birbirinden kullanışlı ‘eller serbest’ yenilikleri alacağı ifade edildi.

#3
Foto - Mark Zuckerberg tarafından yapılan paylaşımda; artık gözlük üzerinde WhatsApp araması yapmanın, mesajları dinlemenin ve uçtan uca şifreli mesajlar göndermenin mümkün olduğu dile getirildi.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan paylaşımda; artık gözlük üzerinde WhatsApp araması yapmanın, mesajları dinlemenin ve uçtan uca şifreli mesajlar göndermenin mümkün olduğu dile getirildi.

#4
Foto - Meta CEO’su ayrıca çok yakın bir zamanda sesli komutlar kullanarak Facebook Messenger veya WhatsApp mesajlarının da yanıtlanabileceğini söyledi.

Meta CEO’su ayrıca çok yakın bir zamanda sesli komutlar kullanarak Facebook Messenger veya WhatsApp mesajlarının da yanıtlanabileceğini söyledi.

#5
Foto - Tüm bu özellikler sayesinde Ray-Ban gözlüğü daha fonksiyonel hale gelecek.

Tüm bu özellikler sayesinde Ray-Ban gözlüğü daha fonksiyonel hale gelecek.

#6
Foto - Ray-Ban Stories, Facebook ve Ray-Ban’ın üst şirketi EssilorLuxottica ortaklığı sonucunda ortaya çıktı ve Eylül ayında raflardaki yerini aldı.

Ray-Ban Stories, Facebook ve Ray-Ban’ın üst şirketi EssilorLuxottica ortaklığı sonucunda ortaya çıktı ve Eylül ayında raflardaki yerini aldı.

#7
Foto - Gözlük camlarındaki ekran sayesinde arkadaşlarınızla, ailenizle ve etrafınızdaki diğer nesnelerle iletişim kurabilmenize fırsat tanıyor.

Gözlük camlarındaki ekran sayesinde arkadaşlarınızla, ailenizle ve etrafınızdaki diğer nesnelerle iletişim kurabilmenize fırsat tanıyor.

#8
Foto - 2021 yılında kullanıcılara sunulan Ray-Ban Stories şık çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor.

2021 yılında kullanıcılara sunulan Ray-Ban Stories şık çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor.

#9
Foto - İki adet 5 Megapiksel kameraya sahip olan gözlük, fotoğraf veya 30 saniyelik videolar kaydedebiliyor. Ayrıca çerçeve içi hoparlörler aracılığıyla müzik dinleyebilir ve telefon görüşmesi yapılabiliyor.

İki adet 5 Megapiksel kameraya sahip olan gözlük, fotoğraf veya 30 saniyelik videolar kaydedebiliyor. Ayrıca çerçeve içi hoparlörler aracılığıyla müzik dinleyebilir ve telefon görüşmesi yapılabiliyor.

#10
Foto - Yeni eller serbest özellikleri ise gözlüğü daha kulanışlı hale getirdi. Ray-Ban Stories sahipleri artık WhatsApp araması yapabilir, mesajları dinleyebilir veya mesaj gönderebilir.

Yeni eller serbest özellikleri ise gözlüğü daha kulanışlı hale getirdi. Ray-Ban Stories sahipleri artık WhatsApp araması yapabilir, mesajları dinleyebilir veya mesaj gönderebilir.

#11
Foto - Ray-Ban Stories Türkiye’de satılmıyor olsa da, fiyatının 299 dolar olduğunu belirtelim. Akıllı gözlüğün resmi olarak Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belirsiz.

Ray-Ban Stories Türkiye’de satılmıyor olsa da, fiyatının 299 dolar olduğunu belirtelim. Akıllı gözlüğün resmi olarak Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belirsiz.

#12
Foto - Siz Ray-Ban Stories gözlüğünün WhatsApp desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Siz Ray-Ban Stories gözlüğünün WhatsApp desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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