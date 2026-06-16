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#1
Foto - Kayyım atanan Banvit sessizliğini bozdu

Beyaz et sektöründe başlatılan soruşturma ve denetim kayyımı atanması üzerine Banvit’ten açıklama geldi.

#2
Foto - Kayyım atanan Banvit sessizliğini bozdu

Halka açık beyaz et şirketi Banvit'e TMSF denetim kayyumu olarak atandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ilgili karar şirkete ulaştırıldı.

#3
Foto - Kayyım atanan Banvit sessizliğini bozdu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 12.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığımız açıklamada; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri kararı verildiğini kamuoyuyla paylaşmıştık.

#4
Foto - Kayyım atanan Banvit sessizliğini bozdu

Söz konusu denetim kayyımlığı tedbirine ilişkin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tarafımıza ulaştırılmış olup anılan karar uyarınca; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Şirketimize denetim kayyımı olarak atanmasına ve Şirketimizin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiştir.

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