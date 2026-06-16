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Kayyım atanan Banvit sessizliğini bozdu Kayıp olarak aranıyordu! Kazada hayatını kaybettiği öğrenildi Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı! Plaj sandalyesi, şişme çadır, drone... BİM 16-17-19 Haziran indirimlerini açıkladı Görenler Yaren sanıyor ama... Kayıkta değil kahvehane önünde buluşuyorlar Bu tarihler arasında otomobil alanlar aman dikkat! Harekete geçildi, kallavi ceza kesilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Samsun olacak Altında yeni rekor sinyali: Yükseliş hız kesmiyor Tabelaları görenler “Oh be” diyor... Depoları doldurmak için bekleyin! Tarih verildi, bir dev indirim daha geliyor
#1
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

Türkiye'de 2021-2024 yılları arasında sıfır otomobil almak isteyenler ya sıraya giriyor, ya ek aksesuar almaya zorlanıyor ya da sırada yukarılara çıkabilmek için fazladan para ödüyordu.

#2
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

Koronavirüs pandemisinin bitmesi ve çip krizinin ortaya çıkması araç bulunabilirliğin4 MİLYONA YAKIN ARAÇ 2021-2024 yılları arasında toplamda 4 milyona yakın araç satışı gerçekleşmişti.i etkilemişti.

#3
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

Başkanlık, 2021-2024 yılları arasında otomobil alanlara yönelik olarak mektup gönderip elden ödenen ücret, ek aksesuar gibi işlemlerin izahını talep ediyor.

#4
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

NE KADAR BEDELLE ALINDIĞI SORGULANIYOR Aracın ne kadar bedelle satın alındığı, ödeme işleminin nasıl yapıldığı (banka, PTT, havale/EFT, nakit, kredi kartı vb.) yapılan tüm ödemelere ilişkin ödeme belgelerinin (banka dekontları, makbuz, EFT-havale tutarlarını, kart sliplerini gösteren belgeler), yazı ekinde gönderilmesi ve nakit ödeme yapılmışsa tam olarak belirtilmesi talep edildi.

#5
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

#6
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

BAYİ ÇIKIŞINDA ARAÇTA AKSESUAR OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ Başkanlık bir diğer soruda, aracın teslimi sırasında aksesuar ve eklentilerin araçta var olup olmadığı soruyor. (Araç bayiden ilk çıkarıldığı anda faturada belirtilen aksesuarların araçta mevcut olup olmadığı veya araç teslim alınıp belli bir süre kullanıldıktan sonra servise getirilip söz konusu aksesuarların takılıp takılmadığı)

#7
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

EK GARANTİ VE SİGORTA İÇİN DE SORGULAMA YAPILACAK Aksesuar faturasında yazan bedelin ne zaman (aracı teslim almadan önce/aracı teslim aldıktan sonra/araç bedeliyle birlikte) ve ne şekilde (nakit, havale, kredi kartı) ödendiğinin izahı istenecek.

#8
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

BAŞKA BEDELLERİN DE İZAHI İSTENİYOR Aksesuar, ek garanti, sigorta gibi işlemler dışında aracı satan firmaya bir ödeme yapılmışsa bunlar da talep ediliyor.

#9
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ GEREKİYOR Talep edilen bilgilere ilişkin sıralı olarak detaylı ve açık yanıt verilmiş imzalı bir yazı ve yazı ekinde imzalayan veya ilgili kişinin telefon numarası da belirtilerek nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte 15 gün içinde ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi gerekiyor.

#10
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

EK AKSESUARLARA SORGULAMA Araç alırken, araçla beraber herhangi bir aksesuar (yan basamak, park sensörü, sis farı, rüzgarlık, navigasyon, havuz, paspas vb.) eklenti, özellik, yedek parça, boya koruma vb. alımı yapıldığı sorgulanırken, bu işlemlerin hangi firma tarafından yapıldığı, ödemenin hangi firmaya yapıldığı ve bu işlemler için fatura kesilip kesilmediği isteniyor. Ek aksesuar ve hizmetler için bayiden mi yoksa başka bir firmadan mı destek alındığı, bununla birlikte araca ek olarak takılanların fiyat ve ödeme belgeleri talep ediliyor.BAYİ ÇIKIŞINDA ARAÇTA AKSESUAR OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ Başkanlık bir diğer soruda, aracın teslimi sırasında aksesuar ve eklentilerin araçta var olup olmadığı soruyor. (Araç bayiden ilk çıkarıldığı anda faturada belirtilen aksesuarların araçta mevcut olup olmadığı veya araç teslim alınıp belli bir süre kullanıldıktan sonra servise getirilip söz konusu aksesuarların takılıp takılmadığı)

#11
Foto - Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon araç takibe alındı!

CEVAP VERMEYENLERE CEZA KESİLECEK Başkanlık'ın araştırma talebine ilişkin olarak istenen sürede bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgilerin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilerek yeniden süre belli edilmek suretiyle tekrar bilgi verilmeye davet edilecek. İkinci defa da bilgi verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde özel usulsüzlük cezasının iki katı daha ceza kesileceği belirtildi.

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