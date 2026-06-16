EK AKSESUARLARA SORGULAMA Araç alırken, araçla beraber herhangi bir aksesuar (yan basamak, park sensörü, sis farı, rüzgarlık, navigasyon, havuz, paspas vb.) eklenti, özellik, yedek parça, boya koruma vb. alımı yapıldığı sorgulanırken, bu işlemlerin hangi firma tarafından yapıldığı, ödemenin hangi firmaya yapıldığı ve bu işlemler için fatura kesilip kesilmediği isteniyor. Ek aksesuar ve hizmetler için bayiden mi yoksa başka bir firmadan mı destek alındığı, bununla birlikte araca ek olarak takılanların fiyat ve ödeme belgeleri talep ediliyor.BAYİ ÇIKIŞINDA ARAÇTA AKSESUAR OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ Başkanlık bir diğer soruda, aracın teslimi sırasında aksesuar ve eklentilerin araçta var olup olmadığı soruyor. (Araç bayiden ilk çıkarıldığı anda faturada belirtilen aksesuarların araçta mevcut olup olmadığı veya araç teslim alınıp belli bir süre kullanıldıktan sonra servise getirilip söz konusu aksesuarların takılıp takılmadığı)