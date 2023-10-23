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Yaşam
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Zorlu dönüş yolculuğu başladı

2023-10-23 16:26:17
Zorlu dönüş yolculuğu başladı

Havaların soğumasıyla birlikte Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu başladı.

#1
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kumanandoz Yaylası'nda yazı geçiren besiciler, hava sıcaklığının düşmesiyle köylere dönüş yolculuğuna çıktı.

#2
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

#3
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

#4
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

#5
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

#6
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

#7
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

#8
Foto - Zorlu dönüş yolculuğu başladı

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