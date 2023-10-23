2023-10-23 16:26:17 Zorlu dönüş yolculuğu başladı
Havaların soğumasıyla birlikte Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu başladı.
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Havaların soğumasıyla birlikte Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu başladı.
Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kumanandoz Yaylası'nda yazı geçiren besiciler, hava sıcaklığının düşmesiyle köylere dönüş yolculuğuna çıktı.
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