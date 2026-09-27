Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti

Karadeniz'deki arama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz'de Zonguldak açıklarında yürüttüğü çalışmalarda yeni bir petrol rezervi keşfetti. Ülkenin münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde yer alan ilgili arama sahasında elde edilen bu sevindirici gelişmenin ardından TPAO, 56 bin hektarlık alanda petrol işletme ruhsatı almak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne resmi başvuru yaptı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki devasa doğalgaz keşiflerinin ardından gelen bu yeni petrol hamlesi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki stratejik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.