  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başsavcılıktan Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesi için karar Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı Yeniden Refah Partili isimden olay tepki! Yanına birden yaklaşınca korumasına patladı 30 yıllık besiciliğini modern tesise taşıdı! 10 milyon TL hibe desteğiyle 350 hayvanlık çiftlik kurdu Yeni işiyle ters köşe yaptı! Esra Erol öyle bir sektöre girdi ki, herkes şaştı kaldı Batrakov'dan Galatasaray taraftarına övgüler Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Cüzdanınızdaki o kartı hemen kontrol edin! Gizli tuzak deşifre oldu, paranızı bir anda eritebilir Bugüne kadar pek ses çıkarmamışlardı! MHP’den dikkat çeken “fon soruşturması” çıkışı İşte gökyüzünün yeni korkulu rüyası! 300 kilometre hıza ulaşan yerli avcı dron, hedefini keklik gibi avlıyor
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti

Karadeniz'deki arama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz'de Zonguldak açıklarında yürüttüğü çalışmalarda yeni bir petrol rezervi keşfetti. Ülkenin münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde yer alan ilgili arama sahasında elde edilen bu sevindirici gelişmenin ardından TPAO, 56 bin hektarlık alanda petrol işletme ruhsatı almak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne resmi başvuru yaptı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki devasa doğalgaz keşiflerinin ardından gelen bu yeni petrol hamlesi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki stratejik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti

Son yıllarda denizlerdeki doğal gaz ve petrol aramalarını yoğunlaştıran ve Sakarya Sahası’nda son yılların en büyük gaz rezervlerini keşfeden Türkiye, Karadeniz’deki aramalarından bir olumlu sonuç daha aldı. 

#2
Foto - Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz’de, Zonguldak açıklarında, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge sınırları içinde yer alan AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27 pafta numaralı arama sahasında petrol rezervi keşfetti. 

#3
Foto - Zonguldak açıklarında dev keşif! TPAO yeni petrol rezervini buldu, hemen harekete geçti

TPAO keşfettiği petrolün üretimi için harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran TPAO, C26 paftasındaki 56.774 hektarlık alanda 1 adet petrol işletme ruhsatı talep etti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki
Gündem

Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, terör devleti İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Gündem

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasınd..
Göztepe’de yeni transferler sınıfta kaldı!
Spor

Göztepe’de yeni transferler sınıfta kaldı!

Süper Lig’de milli araya 3 puanla düşme hattında giren Göztepe’de yaz döneminde kadroya katılan isimlerin performansı beklentilerin çok altı..
Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!
Gündem

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesi sırasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine Estonya'da konuşlu Türk F-16 ..
Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı
Gündem

Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi ..
Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in soykırımcı ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği kalleş saldırılarda şehit olanların sayısı 74..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23