2023-12-04 16:05:23 Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Yükselen bir grafik yakalayan 30 yaşındaki oyuncu, Manchester United ve Pendikspor maçlarında sergilediği futbolla göz doldurdu. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakim Ziyech ile ilgili transfer bombası patladı. İşte detaylar...