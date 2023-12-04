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Spor
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Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

2023-12-04 16:05:23
Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Yükselen bir grafik yakalayan 30 yaşındaki oyuncu, Manchester United ve Pendikspor maçlarında sergilediği futbolla göz doldurdu. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakim Ziyech ile ilgili transfer bombası patladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdaki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla kalitesini konuşturuyor.

#3
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Teknik direktör Okan Buruk, fiziki gücünü artıran Ziyech'e ilk 11'de şans vermeye başladı. Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Faslı oyuncu, Manchester United ve Pendikspor maçlarına damgasını durdu.

#4
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Manchester United ile 3-3 berabere biten maçta müthiş bir futbol oynayan Ziyech, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Serbest vuruştan 2 gol atan yıldız oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle dikkat çekti.

#5
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Göz dolduran bir futbol sergileyen Ziyech, maçın adamı seçildi. Yükselen grafiğini sürdüren Hakim Ziyech, Pendikspor maçında da iyi bir performans gösterdi.

#6
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, uzaktan attığı golle galibiyete katkı verdi. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyor.

#7
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Faslı oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giymenin hayalini kuruyor.

#8
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ziyech için yeni bir hamle yapmaması durumunda yaz transfer döneminde belirsizlik yaşanacak.

#9
Foto - Ziyech ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! "Yok artık, daha neler" diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında sergileyeceği performans, geleceği konusunda belirleyici olacak. Bu sezon Galatasaray'da 11 maçta görev alan Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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