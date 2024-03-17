Ziyarete gelenlere ikram etti, bir anda marka oldu! Önce Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, şimdi yurt dışına gönderiyor! Sen ne yaptın böyle hanım abla

Dağdan toplanan yabani bıttımların menengiç kahvesi olarak meşakkatli yolculuğunu detaylıca anlatan Erkan, hasat sürecinin Eylül ve Ekim aylarında yapıldığını söyledi. Dağlardan toplayıp küçük dallardan ayıkladıkları ürünleri eve getirdiğini söyleyen Erkan, ürünleri yıkayarak beyaz kabuklarını ayırdığını dile getirdi. Yeşil kısmı ulaştıktan sonra damlarda kuruttukları ürünleri tertemiz olana kadar elediğini ifade eden Erkan, "Şu anda kavrulmuş menengiç, kırma menengiç ve menengiç yağı yapıyoruz." sözlerini aktardı. Menengiç kahvesi üretimi yapabilmek amacıyla KOSGEB’e proje başvurusunda bulunduğunu ifade eden Hayal Erkan, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 100.000 liralık makine desteği aldığını söyledi. Aldığı destek ile birlikte makineleri büyüterek işe devam ettiğini söyleyen Erkan, ardından marka tescili aldığını da vurguladı. Şırnak için menengiç kahvesine coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyleyen Erkan, işin hem kolay hem de işleyişin güzel devam ettiğini vurguladı. Şırnak sokaklarında satış yaptıkları menengiç kahvesinin çok beğenildiğini söyleyen Erkan, hedefinin dünya markası olmak olduğunu da vurguladı. Ürünlerin başlangıçta Şırnak ve çevresine satıldığını söyleyen Erkan, Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderim yaptıklarını vurguladı. Erkan, “Irak, Hollanda, İsviçre, Amerika’dan da bir teklifimiz var. Bunları duydukça mutlu oluyoruz." dedi.