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Ziyarete gelenlere ikram etti, bir anda marka oldu! Önce Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, şimdi yurt dışına gönderiyor! Sen ne yaptın böyle hanım abla

2024-03-17 14:11:21
Ziyarete gelenlere ikram etti, bir anda marka oldu! Önce Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, şimdi yurt dışına gönderiyor! Sen ne yaptın böyle hanım abla

2018 yılında eşinin kaza geçirmesi üzerine ziyarete gelen misafirlere yapıp ikram ettiği o kahve şimdi dünyanın dilinde dolanıyor. Şırnak'ta ikram ettiğim Menengiç Kahvesi ile bilinen Hayal Erkan, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Önce Şırnak ve çevresi sonra tüm Türkiye'yi sardı. Şimdilerde ise yurt dışına ürün gönderiyorlar. İşte kadın girişimcinin başarı hikayesi…

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Foto - Ziyarete gelenlere ikram etti, bir anda marka oldu! Önce Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, şimdi yurt dışına gönderiyor! Sen ne yaptın böyle hanım abla

2018 yılında eşinin geçirdiği iş kazası sonrasında gelen ziyaretçilere sunduğu ikramlar beğenilince soluğu marka ah olmak da aldı. Gelen ziyaretçilere ikram ettiği Menengiç kahvesine işe dönüştüren Hayal Erkan, klasik yöntemle yapılan kahvelerin misafir tarafından beğenilmesi üzerine ticaret için kolları sıvadı. Girişte ilk işte KOSGEB'den destek alan Erkan, aile ekonomisine katkı sağlamak isterken Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya başladı. İşte kadın girişimcinin başarı hikayesi… Eşinin geçirdiği kazanın ardından gelen misafirlere ikram etmek için yaptığı menengiç kahveleri çok beğenilince işi ticarete dökmeye karar veren Hayal Erkan, tüm detayları anlattı. İkram edebilecek bir şey olmazsa adına kahve yapıp ikram ettiğini belirten Erkan, beğenilen ürünü daha özenli bir şekilde yaptığını söyledi. Eşinin iyileşme sürecine kadar satış yaptığını ifade eden Hayal Erkan, "Eşim çalışamadığı için evdeydi, beraber bunu yapmaya başladık. Yavaş yavaş eşim de düzelmeye başladı. Kafe, dükkan dolaştı, sokakta geçen vatandaşa alır mısınız deyip bir potansiyel yakaladık." dedi.

#2
Foto - Ziyarete gelenlere ikram etti, bir anda marka oldu! Önce Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, şimdi yurt dışına gönderiyor! Sen ne yaptın böyle hanım abla

Dağdan toplanan yabani bıttımların menengiç kahvesi olarak meşakkatli yolculuğunu detaylıca anlatan Erkan, hasat sürecinin Eylül ve Ekim aylarında yapıldığını söyledi. Dağlardan toplayıp küçük dallardan ayıkladıkları ürünleri eve getirdiğini söyleyen Erkan, ürünleri yıkayarak beyaz kabuklarını ayırdığını dile getirdi. Yeşil kısmı ulaştıktan sonra damlarda kuruttukları ürünleri tertemiz olana kadar elediğini ifade eden Erkan, "Şu anda kavrulmuş menengiç, kırma menengiç ve menengiç yağı yapıyoruz." sözlerini aktardı. Menengiç kahvesi üretimi yapabilmek amacıyla KOSGEB’e proje başvurusunda bulunduğunu ifade eden Hayal Erkan, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 100.000 liralık makine desteği aldığını söyledi. Aldığı destek ile birlikte makineleri büyüterek işe devam ettiğini söyleyen Erkan, ardından marka tescili aldığını da vurguladı. Şırnak için menengiç kahvesine coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyleyen Erkan, işin hem kolay hem de işleyişin güzel devam ettiğini vurguladı. Şırnak sokaklarında satış yaptıkları menengiç kahvesinin çok beğenildiğini söyleyen Erkan, hedefinin dünya markası olmak olduğunu da vurguladı. Ürünlerin başlangıçta Şırnak ve çevresine satıldığını söyleyen Erkan, Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderim yaptıklarını vurguladı. Erkan, “Irak, Hollanda, İsviçre, Amerika’dan da bir teklifimiz var. Bunları duydukça mutlu oluyoruz." dedi.

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