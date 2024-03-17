2024-03-17 14:11:21 Ziyarete gelenlere ikram etti, bir anda marka oldu! Önce Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı, şimdi yurt dışına gönderiyor! Sen ne yaptın böyle hanım abla
2018 yılında eşinin kaza geçirmesi üzerine ziyarete gelen misafirlere yapıp ikram ettiği o kahve şimdi dünyanın dilinde dolanıyor. Şırnak'ta ikram ettiğim Menengiç Kahvesi ile bilinen Hayal Erkan, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Önce Şırnak ve çevresi sonra tüm Türkiye'yi sardı. Şimdilerde ise yurt dışına ürün gönderiyorlar. İşte kadın girişimcinin başarı hikayesi…