2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Romanya'daki sözleşmede gecikme nedeniyle 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor.

#1
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığının şirketi C.N. Romtehnica S.A. (Romtehnica) tarafından açılan 1059 adetlik, 857 milyon avro büyüklüğündeki 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında COBRA II araçlarının üretim ve teslimatlarını sürdürüyor.

#2
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Şirket, Romanya’da üretilecek 781 aracın yerel üretim hazırlıklarına yönelik önemli bir girişimde bulundu. Otokar, Romanya’daki ihaleyi yürütmek üzere seçtiği yerel üretim partnerini, satın alma yoluyla Avrupa’daki fabrikasına dönüştürmek için harekete geçti.

#3
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Bu kapsamda Otokar, Romanya’da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payların devralınmasına yönelik olarak, pay sahipleri ile pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkelerin belirlendiği bir mutabakat zaptı imzaladı.

#4
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Böylece Otokar ile Automecanica arasında, yerli üretim kriterini sağlamak amacıyla tesis edilen zorunlu ortaklık, sahiplik yapısına evrilecek.

#5
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Mutabakat zaptı doğrultusunda edinimi öngörülen payların değeri yaklaşık 85 milyon avroya denk geliyor. Net borç ve işletme sermayesi dahil kapanış düzeltmeleri dikkate alınarak nihai tutar kapanışta kesinleşecek. İşlemin kapanışı, Automecanica için gerçekleştirilecek detaylı inceleme sürecinin Otokar için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ve Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izinlerinin alınmasıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu sürecin nisan sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

#6
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Otokar, mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL'ye devredebilecek. Automecanica, Otokar SRL'nın iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısını elinde tutuyor. Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bulunuyor.

#7
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulan ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin bu şirket vasıtasıyla yerine getirilmesi hedefleniyor.

#8
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

Otokar, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında yerel üretim şartını yerine getirmek için Automecanica ile el sıkışmıştı. İki şirket, Romanya'da üretim yapmak için SAROM S.R.L'yi kurmuştu. Otokar’ın Cobra II araçlarının bu fabrika çatısı altında üretilmesi, pazarlanması ve servis desteği sağlanması planlanmıştı.

#9
Foto - 2 milyar lira tazminat ödemeye mahkum bırakılan Otokar savunma devini satın alıyor

85 yıllık bir geçmişe sahip olan Automecanica, uçak bakımı ve parça üretimiyle başlayan faaliyetlerde zamanla askeri tarafta araç üretim, bakım ve onarımını, sivil/ticari tarafta ise özel treyler ve yarı treylerleri, elektrikli şehir içi otobüsleri, konteyner, karoser ve özel araç şasilerini kapsayan geniş bir yetenek portföyü oluşturdu.

