Zirai dona rağmen kazandırdı! Milyonlarca dolar kazandırdı

2025 yılında yaşanan zirai donun üretimi ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Özcan, bu nedenle ihracatın büyük ölçüde 2024 yılından kalan ürünler üzerinden sürdürüldüğünü ifade etti. Özcan, çiftçilerin, tüccarların ve ihracatçıların depolarında bulunan ürünlerin periyodik olarak değerlendirilerek ihracatın devam ettirildiğini aktardı. Kayısı sezonunun 1 Ağustos 2025 ile 31 Temmuz 2026 tarihlerini kapsadığını hatırlatan Özcan, bu sezonun başlangıcından itibaren geçen yaklaşık 8 aylık süreçte toplam 22 bin 414 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Özcan, söz konusu ihracat karşılığında 197 milyon 999 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.