Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın
Türkiye'nin savunma alanındaki dev ürün satışları komşuda büyük rahatsızlığa yol açtı. Ülke yetkilileri Avrupa ülkelerini Türkiye'den ürün almamaları konsunda uyarmaya başladı.
Türkiye'nin savunma alanındaki dev ürün satışları komşuda büyük rahatsızlığa yol açtı. Ülke yetkilileri Avrupa ülkelerini Türkiye'den ürün almamaları konsunda uyarmaya başladı.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre, Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili karın ağrısı büyüyor. Yunanistan, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayii anlaşmalarından duyduğu rahatsızlığı ilgili ülkelere bildirdi.
Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Athanasios Davakis’e göre Atina’nın Türk savunma sanayii ile işbirliğine yönelik itirazları, Avrupa ülkelerine bildirildi.
Davakis’e göre bu yöndeki endişeler ifade edildi ve “uluslararası hukuka saygı duymayan” bir ülke ile işbirliğinin sorunlu olduğunun altı çizildi.
Yunan siyasiler özellikle Baykar ile Fransız Safran arasındaki işbirliğinden şikayetçi olmuşlar, Yunan hükümeti ise muhalefet tarafından buna karşı adım atmamakla suçlanmıştı.
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