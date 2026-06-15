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Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın Kaan ve Hürjet alacakları konuşuluyordu! Resmen çıldırdılar: Türkiye'den dev gemiyi istediler Köylüler çözüm bekliyor! Telefon çekmeyince çareyi elektrik direğinde buldular Eren Holding patronu Ahmet Eren'den şok sözler: Fabrikamızın kapılarını açıp millete gelin, götürün demişler Hakan Fidan'ın sözleri korkuttu: Bunları kamuoyuyla paylaşmayacağım, nedenini anlıyorsunuz Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çarptı! BYD gelmedi, tarihi hamleyi Güney Kore devi yaptı: Türkiye kararı sektörü sallayacak Ormanda buldukları paslı kutulardan 15 milyon liralık altın çıktı Türk hekimlerinden dünyaya parmak ısırtan tıp mucizesi! Tarihi operasyonla dünyada bir ilk resmen başarıldı! Dünya Kupası’nda ilk maçta büyük sürpriz! Yeşil Burun Adaları İspanya’dan puanı kaptı
#1
Foto - Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre, Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili karın ağrısı büyüyor. Yunanistan, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayii anlaşmalarından duyduğu rahatsızlığı ilgili ülkelere bildirdi.

#2
Foto - Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Athanasios Davakis’e göre Atina’nın Türk savunma sanayii ile işbirliğine yönelik itirazları, Avrupa ülkelerine bildirildi.

#3
Foto - Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın

Davakis’e göre bu yöndeki endişeler ifade edildi ve “uluslararası hukuka saygı duymayan” bir ülke ile işbirliğinin sorunlu olduğunun altı çizildi.

#4
Foto - Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın

Yunan siyasiler özellikle Baykar ile Fransız Safran arasındaki işbirliğinden şikayetçi olmuşlar, Yunan hükümeti ise muhalefet tarafından buna karşı adım atmamakla suçlanmıştı.

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