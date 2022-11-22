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Zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

2022-11-22 15:08:24
Zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

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Foto - Zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi.

#2
Foto - Zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

İddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

#3
Foto - Zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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