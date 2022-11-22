2022-11-22 15:08:24 Zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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