2022-12-07 14:33:30 Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler
Gıda fiyatlarındaki artışlar tüm Türkiye’nin gündeminde! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘farklı bir uygulama olacak’ sözleri sonrası Zincir marketlerin fahiş fiyat artışlarına hükümet ‘dur’ diyecek yeni hamleyi bu sabah attı. Tüm bu gelişmeler sonrası zincir marketlere ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla yapılan denetimler sonrası 5 market daha mühürlenirken, şehirde son bir haftada kapatılan marketlerin sayısı 10'a yükseldi.