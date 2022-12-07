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Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

2022-12-07 14:33:30
Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

Gıda fiyatlarındaki artışlar tüm Türkiye’nin gündeminde! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘farklı bir uygulama olacak’ sözleri sonrası Zincir marketlerin fahiş fiyat artışlarına hükümet ‘dur’ diyecek yeni hamleyi bu sabah attı. Tüm bu gelişmeler sonrası zincir marketlere ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla yapılan denetimler sonrası 5 market daha mühürlenirken, şehirde son bir haftada kapatılan marketlerin sayısı 10'a yükseldi.

#1
Foto - Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

Gıdada fahiş fiyata geçit verilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘farklı yollar bulacağız’ diyerek net uyarı yapmasının ardından bugün itibariyle yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

#2
Foto - Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

DENETİMLER SIKLAŞTI Alınan kararlar ve açıklamalar sonrasında en dikkat çeken hamle Ağrı’dan geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla zabıta ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi. Şehirde son bir haftada kapatılan marketlerin sayısı ise 10'a yükseldi.

#3
Foto - Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

“DENETİMLER DEVAM EDECEK” Konuya ilişkin açıklamada bulunan Savcı Sayan, “Ağrı'da son bir haftada yapılan denetimlerler sonucu 10 zincir market mühürlenmiş oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlere yönelik denetim görüntülerini paylaşarak, "Halkımızın hizmetkârıyız. Halkımız adına denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

#4
Foto - Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

"GEREKİRSE BELEDİYE OLARAK MARKET AÇARIZ" Kırıkkale'nin 29 bin nüfuslu Yahşihan Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından zincir marketlerde gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı. Zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız. Biz pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Maske dağıtımıdır, ulaşılamayan ürünlerdir, Yahşihan Belediyesi vatandaşın yanındaydı. Madem böyle bir durum var, Yahşihan Belediyesi olarak bir market açarız. Yahşihan üretim bölgesi" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

Gıda perakendesi sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlerle ilgili verileri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek sisteme aktaracaklar. Yeni yönetmelikle mağaza sayısı 200’ün üzerinde olan şirketlerin hisse değeri gerilerken, mağaza sayısı 200’ün altında olan market hisseleri yükselişe geçti.

#6
Foto - Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

BORSADA KAYIPTALAR Saat 12:30 itibarıyla Şok Marketler yüzde 3,19, Migros yüzde 4,08, Carrefoursa yüzde 2,67 BİM yüzde 3,94 düşüş yaşıyor. Mağaza sayısı 200’ün altında olan halka açık marketler Gimat yüzde 2,11, Kim Marketler yüzde 0,13 yükselişte. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.43 ekside.

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